Adil Öksüz'ün yeri tespit mi edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ firarisi 15 Temmuz'un baş aktörlerinden olan Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiğinin sinyalini verdi.

Güncellenme 22 Nisan 2018 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası firar eden Adil Öksüz'ün istihbaratın doğru çıkması durumunda Türkiye'ye getirilebileceğini açıkladı.

FETÖ operasyonları ne durumda?

Katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in FETÖ operasyonlarına değindi.

İlginç Adil Öksüz detayı

MİT'in yurt dışındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonlarının devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile ilgili de ilginç bir detay paylaştı.

Saklandığı yer tespit mi edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar eden Adil Öksüz'ün saklandığı yerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

FETÖ’nün arkasında ABD var

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini, taviz vermenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işin arkasında ABD'nin olduğunu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşadığını, ABD'nin Brunson'u istediğini, ama karşısında bir adım atmadığını, ABD'nin Gülen'i suçluların iadesi anlaşmasıyla iade etmesi gerektiğini ifade etti.

83 FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından 83 FETÖ'cüyü getirdiklerini, bunun kararlılıkla devam ettiğini, 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdiklerini söyledi.

Operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Adil Öksüz'ün nerede olduğu konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız."