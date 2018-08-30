Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da yakalandığı belirtildi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 13:28

Ermenistan medyası, terör örgütü FETÖ’nün kilit ismi Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’ün dün Ermenistan’da yakalandığını duyurdu. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

Adını Kevin olarak değiştirdi

Öksüz’ün Interpol tarafından arandığı belirtilen haberde, dün yapılan operasyonla ele geçirildiği, Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

Öksüz’ü yakalamak için harekete geçti

Öte yandan Ermenistan basını Öksüz’ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç zarfında Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz'ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

Bazı ABD’li kongre üyelerini ağırlamış

Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz'ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye'de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz'ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD'li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.