Adil Öksüz'ün 'Gezici' bacanağı yakalandı!

Konya merkezli düzenlenen 31 ildeki FETÖ operasyonunda, Adil Öksüz'ün bacanağı ve örgütte "Gezici" olarak görev yapan Ökkeş Tetik yakalandı.

Güncellenme 23 Haziran 2018 10:27

Konya merkezli düzenlenen 31 ildeki FETÖ operasyonunda TSK'daki personele mahrem imamlık yaptığı ortaya çıkan kişilerden 47'si gözaltına alındı.

Mahrem imamları denetliyordu

Gözaltına alınan kişilerin arasında 15 Temmuz'un kritik ismi firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de olduğu ortaya çıktı. Sakarya'da gözaltına alınan Tetik'in örgüte üye askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği belirtildi.

47 mahrem imam yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen Salı günü Konya merkezli 31 ilde 124 mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilerde 47’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu ortaya çıktı. Sakarya'da yakalanan Tetik, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

Ökkeş Tetik, ‘Gezici’ olarak görev yapıyordu

Geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alınan ev Ankara'da görevli olan sözde mahrem imam M.A. tarafından deşifre edilen Ökkeş Tetik hakkında flaş iddialar ortaya atılmıştı.

Polise ifade veren M.A., 2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediği ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik'in iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına 7-8 ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha kendisine getirdiğini, ara ara buluştukları üç öğrencinin yanına gelen Ökkeş'in örgütsel faaliyet yürüttüğünü, Ökkeş'in öğrencilere okulda neler yapacaklarını, neler yapmaları gerektiğini, hangi komutanların olduğunu, okulda karşılaştıkları bir sıkıntı olup olmadığını sorduğu bildirildi.

ByLock kullanıcı olduğu ortaya çıktı

Örgütte Gezici olarak görev yapan Tetik'in Hava Kuvvetleri'nde örgüt üyesi askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği ileri sürüldü. Ökkeş Tetik'in ayrıca örgütün mahrem yapılanması içerisinde kritik isimlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı da olan Tetik'in, elebaşı Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 126 bin lira para yatırdığı da ortaya çıktı. Ökkeş Tetik'in Ankara’da yürütülen KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçen Nisan ayında mahkeme tarafından tahliye edildiği de belirtildi.

Eşi, Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım etti

Ökkeş Tetik'in eşi Belkıs Nur Tetik'in darbe teşebbüsünün ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği iddia edildi. Belkıs Nur Tetik, serbest kaldıktan sonra evlerine gelen Adil Öksüz'ü polise ihbar etmeyerek kaçmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Belkıs Nur'un halen tutuklu yargılandığı belirtildi.