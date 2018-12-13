Adil Öksüz’ün baldızının cezası belli oldu

Adil Öksüz’ün tutuksuz yargılanan baldızı Belkıs Nur Tetik, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 17:32

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adil Öksüz’ün tutuksuz yargılanan baldızı Belkıs Nur Tetik ve avukatı katıldı.

Ne kadar ceza istendi?

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sundukları sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar ettiklerini söyledi.

İddiaları kabul etmedi

Duruşmada söz alan Tetik, ailesinden çok sayıda kişinin ceza aldığını ve tutuklu olduğunu, ByLock kullanmadığını, hiçbir örgüte üye olmadığını, Adil Öksüz ile ilgili yıpratıldığını, iddiaları kabul etmediğini, beraatini talep ettiğini söyledi.

Avukatı ne dedi?

Daha önceki beyanları tekrar ettiklerini söyleyen sanığın avukatı, müvekkilinin beraatini, mahkeme heyetinin aksi kanaatte olması durumunda ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ise beraatına hükmetti.