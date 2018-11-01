Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi

FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez meslekten ihraç edildi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 17:28

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Şemdinli savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya’nın ikinci kez meslekten ihracına karar verdi.

Mesleğe geri dönmüştü

Şemdinli iddianamesi nedeni ile meslekten ihraç edilen Sarıkaya, yapılan düzenleme ile mesleğe tekrar iade edilmişti.

Darbe girişimi sonrası itirafçı olmuştu

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantısı nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan Sarıkaya, itirafçı oldu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.

İki hakim ihraç edildi

Öte yandan daire, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ü serbest eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez’in meslekten ihraçlarına karar verdi.

Üç isme ihraç kararı

HSK 2. Dairesi, daha önce açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında meslekten ihraç kararı verdi. FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.