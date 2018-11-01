Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler ihraç edildi
FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez meslekten ihraç edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Şemdinli savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya’nın ikinci kez meslekten ihracına karar verdi.
Mesleğe geri dönmüştü
Şemdinli iddianamesi nedeni ile meslekten ihraç edilen Sarıkaya, yapılan düzenleme ile mesleğe tekrar iade edilmişti.
Darbe girişimi sonrası itirafçı olmuştu
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantısı nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan Sarıkaya, itirafçı oldu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.
İki hakim ihraç edildi
Öte yandan daire, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ü serbest eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez’in meslekten ihraçlarına karar verdi.
Üç isme ihraç kararı
HSK 2. Dairesi, daha önce açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında meslekten ihraç kararı verdi. FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.