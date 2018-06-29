Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis FETÖ'cü çıktı

MİT'in ele geçirdiği SD kartın incelenmesi sonucu, 15 Temmuz'un kritik ismi Adil Öksüz'ü aramakla görevli ekibin başındaki ismin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 12:25

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında operasyon başlatıldı.

MİT, SD kart ele geçirdi

MİT tarafından ele geçirilen SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı ortaya çıkan yeni isimler tespit edildi.

Gözaltına alındı

Darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Adil Öksüzü arayan ekibin başındaydı

​Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.