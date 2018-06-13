Adil Öksüz hakkında bomba iddia! Bulundu mu?

FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün Almanya'daki bir hücre evinde saklandığı iddia edildi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 11:41

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin başaktörlerinden olan, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi.

AA ekibi o eve ulaştı

AA'ya ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı iddia edildi. İhbar sonrası ise bahsi geçen adrese giden AA muhabiri, burada FETÖ'cü firari Adil Öksüz’ün izini sürdü.

Göçmenlerin yaşadığı bir ilçe

Çoğunluklu olarak göçmenlerin yaşadığı bir ilçedeki eve ulaşan AA ekibi, kapıdaki zilde evin sahibi olduğu tahmin edilen Yaşar ismini yazılı olduğunu gördü.

Daire arka cephede yer alıyor

Dairenin, caddeye değil de arka cepheye bakan kısmında yer alması ve dışarından fark edilemeyecek bir cephede yer alması da dikkati çeken diğer bire ayrıntı olarak ön plana çıkıyor.

Apartman sakinleri o kişiyi tanımıyor

AA ekibinin önüne gittiği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapıyı açmaması ise dikkati çekti. Apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

Ali A. sahip çıkıyor

AA'nın güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgide, Öksüz'ü burada saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A olduğu iddia edildi.

Çok sayıda FETÖ’cü’ye ev sahipliği yaptı

Ülkede çok sayıda evi bulunan Ali A., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'deki çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Hücre evinde üst düzey FETÖ’cüler var

Ali A.'nın Yaşar isimli kişinin kaldığı hücre evinde çok sayıda FETÖ elebaşını sakladığı, görgü tanıklarının ifadelerine yansıdı.

Öksüz, Ali A. Tarafından korunuyor

Öte yandan, Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.