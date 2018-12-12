Adil Kullanım Kotasız internet fiyatları belli oldu!
Türk Telekom, D Smart ve diğer firmalar AKN'siz internet paketlerini açıkladı. İşte Ocak 2019 itibarıyla kullanılmaya başlanacak kotasız internet paketleri fiyatları...
Türk Telekom, D Smart ve diğer firmalar 2019’daki kotasız internet fiyatlarını resmen duyurdu. 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Kotası olmadan kullanıcılarına hizmet vermeye hazırlanan Türk Telekom, AKK’siz fiyatlarını internet sitesinden yayınladı.
“Türkiye’nin 81 ilinde limitsiz internet”
Bir süredir merakla beklenen Türk Telekom’un kotasız tarife paketleri sonunda açıklandı. Adil Kullanım Kotası düzenini tamamen devre dışı bırakan TTNet, paket tercihlerini “Türkiye’nin 81 ilinde limitsiz internet” başlığı ile duyurdu.
TTNET, D Smart ve diğer firmaların AKN'siz internet paketleri:
Fulllimitsiz AKN'siz
Hız: 4 Mbps
Ücret: 59.90 TL / 1-12 Ay
Net Full Limitsiz
Hız: 8 Mbps
Ücret: 79.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
Sabit telefonu olanlar için internet paketleri:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 324.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 237.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 137.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 107.90 TL / 1-12 Ay
Yalın internet tercih edenler için internet paketleri:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 259.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
İnternet ve Alo Paket tercih edenler için:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
D Smart'ın AKN'siz tarifesi:
Hız: 10 Mbps
Hoşgeldin paketi: 80 TL
Aile Spor Paketi: 85 TL
Film Dizi Paketi: 90 TL
Mega Paket: 95 TL
Turknet'in AKN'siz tarifesi:
Hız: 100 Mbps
Ücret: 64.99 TL