Adil kullanım kotası tarih oluyor!

Bakan Turhan, 2019'da adil kullanım kotasının kalkacağını duyurdu.

Güncellenme 05 Kasım 2018 12:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, internette uygulanan adil kullanım kotasının 2019'da kaldırılacağını açıkladı.

Adil Kullanım Koşulları kapsamında tanımlı olan internet paketlerinde belirlenen AKK değerleri aşıldıktan sonra ay sonuna kadar internet erişim hızında kısıtlama yaşanıyordu.

Bakan Turhan ise bu kapsamda müjdeli bir haber vererek, 2019'da Adil Kullanım Kotası'nın kalkacağını ve internette kısıtlama olmayacağını ilan etti.

Adil kullanım kotası nedir?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının kullanım sırasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütününe deniyor.

Bu kapsamda kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemlerini kısıtsız indirebilirken kendilerine verilen kota aşılması durumunda internet hızında düşüş ve yavaşlama oluyordu.