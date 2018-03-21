Adı Çiftlik Bank'la geçen profesörden açıklama!

Çiftlik Bank açılışlarına katılan Prof. Orhan Kural, Mehmet Aydın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 21 Mart 2018 14:21

Prof. Orhan Kural, Mehmet Aydın Çiftlik Bank'ın açılışına katılmıştı. Aydın'ın rekor başvuru yapmak istediğini belirten Kural açılışta yaşadıklarını bir bir anlattı.

Rekor kırmak istemiş

Bir televizyon programına katılan Orhan Kural, Mehmet Aydın'ın açılışını yaptığı Çiftlik Bank tesisi için "En fazla Mavi yumurta yumurtlayan tavukların bulunduğu çiftlik rekoru" başvurusunda bulunmak istediğini ifade etti. Açılışa çağrıldığını belirten Kural tesiste tavuk göremediği için şaşırdığını söyledi.

Çiftlikte bir tane bile tavuk yokmuş

Kural, Mehmet Aydın'ın 5-6 mavi yumurta gösterip Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini, ancak tesiste hiçbir tavuk göremeyince şaşırdığını, 'Tavuklar nerede' diye sorunca 'Sonra gelecek' cevabını aldıklarını, çiftlikte bir tane bile tavuk olmadığını, o mavi yumurtaları da bir yerden alıp getirdiklerini söyledi.

“Mehmet Aydın, saf ve genç biri olarak geldi bana”

Kaymakam Bey'in de şüphelendiğini aktaran Kural, "Ben orada çıkıp da 'sahtekarlık yapıyorsunuz' diyecek halim yok ya. Bu olay nasıl bana döndü benim ne suçum var anlayamadım. Mehmet Aydın'la konuşmamda saf, fazla konuşmayan genç biri olarak geldi bana. Ama bunları muhakeme edecek yetkim yok. Ben buraya sadece rekor danışmanı olarak çağrıldım. Baktım bir takım hatalar var. Durduk orada" dedi.