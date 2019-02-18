Adet düzensizliğine neden olan etkenler!

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları adet düzensizliğine neden olan faktörleri anlatıp, uyarılarda bulundu.

Güncellenme 18 Şubat 2019 11:41

Birbirleri ile hastalıkları üzerinden sohbet eden kadınlar benzer şeyleri yaşadıklarında sorunların sanki önemsiz bir şey gibi algılamalarına neden oluyor. Ancak gerçek tehlike bu noktada başlıyor. Her 4 kadından 1’inde görülen adet düzensizliği 21 ile 35 gün arasında seyreden normal döngüde ortalama olarak 3 ile 7 gün arasında sürmektedir. Bunun dışında olan tüm olaylar düzensizliğin içerisinde girmektedir.

Fizyolojik nedenler

Günlük hayatın içerisinde yaşanılan stres, kilo alıp verme, beslenme tarzında meydana gelen değişiklikler, iklim değişiklikleri ve bazı hormonal ilaçlarda bu kategorinin içerisine girer.

Hormonal nedenler

Düzenli adet görebilmek için vücuttaki hormonların sağlıklı ve dengeli bir biçimde olması gerekir. Adet düzeni ilk olarak östrojen ve progesteron etkisi ile gerçekleşir.

Tiroit hastalıkları

Tiroit hormonun aşırı salgılanması veya az salgılanması durumunda da adet düzeni olumsuz olarak etkilenmektedir.

Diyabet hastalığı

Hem diyabet hastalığına neden olan faktörler hem de diyabet hastalığının neden olduğu faktörler arasında adet düzensizliği de yer almaktadır. Özellikle aşırı kilolu kadınlarda adet düzensizliği doğrudan görülmektedir.

Hamilelik

Adeti düzensiz olan kadınlarda meydana gelen kanamaların bir kısmını fark edilemeyen düşükler oluşturmaktadır. Özellikle adetin gecikmesi ile birlikte meydana gelen kasık ağrıları ve beraberinde oluşan lekelenme daha fazla kanamanın oluşmasına neden olur.

Rahimle ilgili sorunlar

Rahim duvarında bulunan miyomların bir kısmı aşırı kanama eğilimi gösterir. Adet kanaması miktarı arttıkça demir eksikliğine bağlı anemi, çarpıntı ve halsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir.