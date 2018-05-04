Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan eski 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 12:54

Malatya'daki 15 Temmuz darbe girişimi davasında 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ise beraat etti.

11. duruşma yapıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın on birinci duruşmasında mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı.

Adem Huduti'ye 15 yıl hapis

Habertürk'ün haberine göre mahkeme heyeti, dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’ye ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası, dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un ise beraatına karar verdi. Dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'ın ise "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.