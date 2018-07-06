Adele'e rakip olan Dua Lipa, Türkiye'ye geliyor!

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Dua Lipa, konser vermek için Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 17:26

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, konser vermek için ilk kez Türkiye'ye geliyor. Ünlü yıldızın 14 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Belek’te sahne alacağı belirtildi.

İlk kez Türkiye’ye gelecek

Henüz 23 yaşında olan genç şarkıcı, müzik listelerinde adını üst sıralara yazdırmayı başardı. “Regnum Live in Concert” kapsamında 14 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Belek’te sahne alacak olan Dua Lipa, ilk kez Türkiye’ye gelecek ve Türk hayranları için şarkılarını seslendirecek.

1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, bir rock müzisyenin kızı. 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı.

Dinlenme rekorları kırdı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu. Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan Dua Lipa’nın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti.

BRIT Ödülleri'ne aday gösterildi

‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi finalindeki gösterisi büyük beğeni topladı

Dua Lipa son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı.