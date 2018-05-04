Adaylığı açıklanan Muharrem İnce Cuma namazı kıldı

Adaylığı açıklanan Muharrem İnce, önce Cuma namazı kıldı daha sonra Gazi Meclis'in önünde mini bir miting yaptı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 14:36

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Birinci Meclis önünde ilk konuşmasını yaptı.

Birinci Meclis’te konuşma yaptı

CHP'nin Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem İnce, Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. Adaylık açıklamasının ardından Cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne giden İnce, daha sonra Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada mini bir miting yaptı.

Seferberlik ilan etti

İnce, ilk mitingini memleketi Yalova'da yapacağını, 51 günlük seferberlik ilan ettiğini, gece 01.30'da bile çalışacaklarını söyledi.

Geceleri de çalışma talimatı

Bu milleti bir araya getirmeye geldiğini belirten İnce, geleceği geri almak istediğini, bu milletin evlatlarına iş ve aş bulacağını, bu seçimi gençler ve kadınlarla birlikte kazanacağını, 51 günlük seferberlik ilan ettiğini, gece 01.30'de mitingler olacağını belirtti.

Deniz Baykal’a ziyaret

İnce, sloganlarının "mazeret yok marifet var" olduğunu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edeceğini, oradan da babasının mezarını ziyaret edeceğini, yarın Yalova'da ilk mitingi başlatacağını ifade etti.