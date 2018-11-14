Adayları 'kara kaplı defter'deki notlar mı belirleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde aday olması muhtemel isimler için daha önce not aldığı kara kaplı defterini açtı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü sonrası yerel seçimler için kolları sıvadı. Dün AK Parti’nin grup toplantısında konuşmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyunca aday belirleme çalışmaları yaptı.

Gelişmeler ele alındı

Milliyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partide mesai yaparak partisinin yerel seçim sürecine dair il ve ilçelerindeki gelişmeleri ele aldı.

Talimat verdi

AK Parti Genel Merkezi’nde tüm gün süren mesaide Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği belirtildi.

Kara kaplı defterde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular sorduğu ve iller yaptığı ziyaret sonrası aldığı notların bulunduğu kara kaplı defteri bu toplantıda açtığı da gelen bilgiler arasında.

Yeni anket kararı

AK Parti yerel seçimler kapsamında yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.