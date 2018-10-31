Aday iddialarını basına servis eden MHP'li kim?

Melih Gökçek'in Ankara için Bedrettin Dalaman'ın İstanbul için aday olacağı iddialarını ortaya atan MHP'li kaynak merak konusu oldu.

Güncellenme 31 Ekim 2018 15:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti ile yerelde ittifak yapmama kararı almasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. MHP’nin "Her yerde kendi adayımızı çıkaracağız" kararının ardından 2019'un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesi aday arayışı da hızlandı.

Kim bu MHP’li kaynak?

Daha önce Ankara için Melih Gökçek adayı öne çıkarken, bugün de İstanbul için Bedrettin Dalan ismi kulislerde bomba etkisi yaptı. Melih Gökçek hakkında Bahçeli, "Bizden teklif gitmedi ancak başvurursa şeref verir" demesi ve Bedrettin Dalan'ın ise "Bana kimse teklifle gelmedi. Gelse de kabul etmem" yanıtı gözleri bu haberlerin kaynağına çevirdi.

Haberleri servis edenlerin MHP’li kaynak olarak aktardığı ismin kim olduğu merak konusu oldu.

İki isim öne çıkıyor

Söz konusu MHP’linin kim olduğu hakkında ise iki isim öne çıkıyor. Bunlardan biri MHP'nin Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunda Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, diğeri ise MHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz. Ancak ortaya atılan iddiaların kaynağının bu isimler olup olmadığı ise henüz kesinlik kazanmadı.