Adanalı "Pembe Panter" yakalandı

Adana'da "Pembe Panter" lakaplı kadın VIP fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer sağladığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 10:05

Adana’da sosyal medyadan anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin TL’ye ‘VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı 24 yaşındaki Ayşe B. yakalandı.

İddiaya göre, güvenlik güçleri Ayşe B.’nin, sosyal medya hesaplarından iletişim kurduğu kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhşa yer sağladığı tespit edildi. Lüks otellerde VIP fuhuş yapan Pembe Panter lakaplı Ayşe B.’nin gecelik üç bin TL’ye anlaştığı ve bu kişilerle sosyal medya üzerinden görüntülü görüşüp kendisini gösterdiği saptandı.

Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Ayşe B.’nin fuhuş yapmak ve fuhşa yer sağlamak suçlarından kaydı olduğu ve fuhuş için yer bulduğu kişilerden 500 TL ödeme aldığı iddia edildi. Emniyette sorgusu yapılan Ayşe B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemleri biten şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.