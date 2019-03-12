Adana'da vatandaşları şoke eden olay! Kimse beklemiyordu

Adana’da başlatılan helikopterli trafik denetiminde vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Güncellenme 12 Mart 2019 10:43

Adana’da helikopterli trafik uygulamasında emniyet kemeri takmadığı gerekçesi bir sürücü polis tarafından durdurulunca adeta şoka uğradı.

Havadan trafik denetimi başladı

Trafikte denetim artık helikopterlerle de tapılmaya başlandı. Adana’da Trafik Şube ekipleri, şehrin genelinde havadan trafik denetimini başlattı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda Adana-Tarsus-Gaziantep Otoyolu üzerinde trafik denetimleri yapıldı.

Kadın sürücü hayatının şokunu yaşadı

Uygulamada; cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme kurallarını ihlal eden sürücüler havadan görüntülendi. Kurallara uymayan sürücülerin araç plakaları karadaki ekiplere bildirildi. Polisler de ilgili kişileri uygulama noktalarında durdurup ceza kesti. Bu sırada Gaziantep istikametine giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan isimli bir sürücü de polis helikopteri kamerasına takıldı.

Polisten kadına ceza uyarısı

Helikopterdeki ekip, kadın sürücünün plakasını karadaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine uygulama noktasında bulunan ekipler, sürücüyü durdurup, "Hanımefendi helikopterli trafik uygulaması yapıyoruz. Siz de havadan görüntülendiniz emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordunuz. Bu nedenle size ceza uygulamak zorundayız" dedi.

Cezadan kaçamadı

Bu uyarı sonrası neye uğradığını şaşıran kadın sürücü emniyet kemerini takmaya çalışıp "Şimdi kemeri takıyorum" dedi.

Hayatının şokunu yaşayan sürücü, araçtan inerek helikopteri gözlemledi. Fakat trafik cezasından kurtulamadı. Sürücüye 134 lira ceza kesildi.