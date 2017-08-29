Adana'da terör örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinde terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 09:30

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütleri ile provakatif eylem grupları içerisinde olan şahıslara operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

İHA