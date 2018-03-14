Adana'da tepki çeken olay!

Adana'da nişanlısına bağıran ve küfürler savuran bir adama çevrede bulunan başka bir kadın tarafından tepki gösterildi.

Güncellenme 14 Mart 2018 16:35

Adana'da ilginç bir olay yaşandı. Sokakta nişanlısına ağladığı için bağıran ve hakaret eden adam beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Olaya şahit olan bir kadın olaya bağırarak müdahale etti.

"Kadına neden bağırıyorsun?"

İddiaya göre, olay Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası civarında meydana geldi. Nişanlı oldukları ileri sürülen bir çift, daha önce park ettikleri aracın yanına gelerek sokak ortasında tartışmaya başladı. Adamın kadına bağırarak küfür etmesi çevredekiler dikkatini çekti. Olay anında orada bulunan bir kadın da adama bağırarak olaya müdahale etti. Kadından gelen "Kadına neden bağırıyorsun?" tepkisinin ardından savunmaya geçerek, "Ağlıyor onun için" diyen adamın nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, "Çık lan çık" demesi kameralara yansıdı.

“Sen bu kıza ne yapıyorsun ya"

Nişanlısının zoru ile ağlayarak arabadan kafasını çıkaran kadın, tepki gösteren diğer kadına bir şeyler demeye çalışırken adam yüzüğünü gösterip "Nişanlıyız" dedi. Kadın ise bu duruma tepki göstererek, "Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya" cevabını verdi.

Adam hiç istifini bozmadı

Bu tepki üzerine adamın hala rahat tavırlar sergilemesi ve sigara çıkarıp içmesi de gözlerden kaçmadı.