Adana'da MİT'in adresini soran şahıs ortalığı karıştırdı

Adana'da 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini iddia eden ve MİT'in adresini soran şahıs ortalığı karıştırdı.

Güncellenme 08 Ekim 2018 10:02

Adana Seyhan’da bir bankada çalışan özel güvenlik görevlisinin yanına gelerek MİT’in adresini isteyen İsmail K. isimli şahıs, "Adana'da MİT binası nerede benim oraya gitmem gerekiyor, adresini verir misin" dedi. Güvenlik görevlisi vatandaştan şüphelenerek hemen polise haber verdi.

Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı

Tam bu sırada şüpheli şahıs güvenlik görevlisinin elinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ise şahsın eşkalini alarak kaçtığı yöne doğru arama yapmaya başladı. Bir süre sonra şahıs bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kaldırımda giderken polisler tarafından yakalandı. Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı.

“Ben cezaevinden yeni çıktım"

İsmail K. isimli şüpheli, MİT'in adresini 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları anlatmak için adresi sorduğunu iddia ederek, "Ben 15 Temmuz darbe girişiminin olacağını da önceden bildim. Ben cezaevinden yeni çıktım" dedi.

“Gönüllü olarak Filistin'e gitmek istiyorum”

Gönüllü olarak Filistin'e gidip savaşmak istediğini söyleyen İsmail K. çelişkili ifadeler verdiği için emniyete götürülerek sorguya alındı.

Akli dengesi yerinde değil

İsmail K.'nin yapılan sorgusunda, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığı öğrenildi.