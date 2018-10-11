Adana'da geneleve kayyum atandı

Adana'da zorla fuhuş yaptıran çeteye yapılan operasyon sonrası faaliyet gösteren bir geneleve kayyum atandı.

Güncellenme 11 Ekim 2018 10:10

Bursa polisinin Adana, Mersin ve İzmir’den Bursa’ya getirilen kadınları fuhşa zorlayan çeteye 6 aylık takip sonrası operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı. İddiaya göre, çete kadınları eskort siteleri üzerinden fuhşa zorluyordu. Kadınlar üzerinden günlük 50 bin TL kazanan şebeke üyelerinin lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Mal varlıklarına el konuldu

Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği’nin çete üyelerinin mal varlığına el konulması amacıyla soruşturma yürütmesi sonrasında, Bursa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla çeteye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Kararda “Sosyal Konut” denildi

Hürriyet’in haberine göre, çetenin işlettiği Adana'daki 2 geneleve de kayyum atanmasına hükmedildi. Kararda, "2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilmesi" denildi.

“Döngel Karhanasi” filmini akıllara getirdi

Mahkeme kararıyla 2 geneleve kayyum atanması, Metin Akpınar'ın başrolünü oynadığı 'Döngel Karhanesi' sinema filmini akla getirdi. Filmde, genelev olan işletmeye Ankara'dan atama yapılması ve atamanın ardından genelevin yüksek kar elde etmesi konu ediliyordu.