Adana'da flaş FETÖ operasyonu!

Adana merkezli 33 ilde başlatılan FETÖ soruşturmasında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 25 Mart 2019 09:48

Adana merkezli 33 ilde, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 41’i aktif göre yapan 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Flaş FETÖ operasyonu

Adana’da FETÖ operasyonlarına dair son flaş bir gelişme yaşandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

51 kişi hakkında gözaltı kararı

Bu çerçevede yapılan incelemeler sonucunda haklarında gözaltı karar verilen, aralarında teğmen ve yüzbaşı rütbesinden kişilerin de bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.