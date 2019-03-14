Adana'da bir şahsın dayak yöntemi akıllara durgunluk verdi

Adana’da bir şahıs parkta önünü kestiği çocuğun cebine para koydu ve “Şimdi seni boks makinesi yapıyorum” diyerek dövdü.

Güncellenme 14 Mart 2019 10:52

Adana’da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Yakaladığı ve cebine bir lira koyduğu çocuğu boks makinesi gibi gören iki kişi, bu çocuğu hem dövdü hem de o anları videoya çekti.

Önü kesildi

Alınan bilgiye göre; olay 8 Mart’ta Toros Mahallesi’nde buluna bir parkta yaşandı. İddiaya göre; gece spordan çıkan ve evine giden 16 yaşındaki Musa Anıl Bozer'in önü, eski kız arkadaşı Ş.E.’nin 17 yaşındaki sevgilisi K.T. tarafından kesildi.

Saldırı anlarını videoya çekti

Bu sırada K.T. isimli şahıs Bozer’i darp etmeye başladı. K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de bu anları videoya çekti.

Darp sonrası Bozer’in gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer; K.T.'den saatlerce dayak yedi.

“Şimdi seni boks makinesi yapıyorum”

Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk attı.