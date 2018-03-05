Adana'da bir garip olay!

Adana'da 4 kişi ölen köpeklerini hastaneye götürmedikleri gerekçesi ile 112 Acil Servis ekiplerini darp etti.

Güncellenme 05 Mart 2018 11:37

Adana'da garip bir olay yaşandı. Kozan'da köpeklerinin hastaneye götürülmesini isteyen kişiler 112 Acil Servis ekiplerini darp etti.

Köpeğin öldüğünü söylediler

İddiaya göre, hasta ihbarı alan 112 Acil Servis ekibi, Mahmutlu Mahallesi Küçük Cami Sokak'taki adrese intikal etti. Ekip adrese ulaştı. Adreste bulunan dört kişi köpeklerinin öldüğünü söyleyerek hastaneye götürülmesini talep etti.

Ret cevabını alınca bıçak ve sopa ile saldırdılar

Sağlık ekipleri ise bu isteğe olumsuz cevap verdi. Bu cevap üzerine ise 4 şahıs sopa ve bıçakla ambulans görevlilerine saldırdı. Saldırganlar, Ümit Koçak (52) ve Baran Kaya (26) isimli 112 Acil Servis çalışanlarını darp etti. Olayın hemen ardından ihbar üzerine çok sayıda polis geldi.

Görevliler hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde yaralanan sağlık ekipleri başka bir ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki görevli tedavi edildikten sonra emniyete giderek şikayetçi oldular.

Şahıslar alkollüydü

112 Acil Tıp Teknisyeni Baran Kaya yaptığı açıklamada, çağrıyı aldıktan sonra olay yerine gittiklerini, şahısların alkollü olduğunu, kendilerini köpeklerinin öldüğünü söylediklerini, ölen köpeğin ambulansla hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediklerini, bu durumu reddettiklerini aktardı.

Bu olayla birlikte şahısların küfürler ettiğini belirten Kaya, kendilerini darp ettiklerini, kendilerini savunmaya çalıştıklarını, bıçak ve sopayla kendilerini saldırıldığını, bu kişilere bir yaptırım olması gerektiğini belirtti.