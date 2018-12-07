Adana'da belediye binasına silahlı saldırı
Adana'da belediye binasına gelen bir vatandaş açtığı ateşle üç kişiyi yaraladı.
Adana’nın merkez Çukurova ilçesinin belediye binasına silahla giren bir kişi, rast gele ateş açtı. Saldırı sonucu üç kişi yaralandı. Olay saat 16.00’da yaşandı. Belediyenin eski çalışanı belediye binasına gelerek elindeki tabancayla burada ateş açtı.
Şahıs gözaltına alındı
Saldırıda üç kişinin yaralandığı ihbarı üzerine belediyeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrası dışarı çıkıp başına silah dayayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Bir kişi hayatını kaybetti
Belediye çalışanı Cengiz Aydoğdu, açılan ateşte vücuduna isabet eden kurşunlar nedeni ile hayatını kaybetti.