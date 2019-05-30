Adana sahilleri temizlendi! Denizden çıkanlar yok artık dedirtti

Adana belediyesi tarafından yapılan sahil temizleme çalışmalarından denizden çıkanlar şaşırttı.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 13:48

Adana’da yaz sezonu öncesi Karataş ve Yumurtalık ilçe sahilleri ve limanları temizlendi. Yapılan temizlikte denizden, pos makinesi, laptop ve çok sayıda otomobil lastiği çıktı.

Her türlü yabancı materyaller temizlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana vatandaşlarının yaz aylarında serinlemek için sıklıkla ziyaret ettiği sahilleri ve limanları temizledi. Kum içinde insanlara zarar verebilecek başta kırık cam olmak üzere, her türlü yabancı materyali temizlenirken, kış boyunca sertleşen kum yumuşatılıp, düzenledi.

Pos makinesi bile çıktı

Karataş ve Yumurtalık limanlarında yapılan temizlikle ise, her iki limandan iki kamyon dolusu lastik, şişe ve atık çıktı. Limanlardan çıkan atıklar arasında buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi, balıkçı ağı gibi malzemeler de vardı.

Başkan Karalar vatandaşları uyardı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ve Yumurtalık’ta temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, yaz sezonunun turizm adına daha hareketli ve verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara uyarı: Atıkların denize, limana gelişigüzel atılmasının tahrip edici sonuçları olabileceğini vurgulayan Karalar, hemşehrilerini bu konuda daha özenli hareket etmeye çağırdı.