Adalet Bakanlığı'ndan kritik Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanlığı, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Demirtaş hakkında AYM'ye görüş bildirdi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 12:49

Adalet Bakanlığı, HDP’nin 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla AYM'ye yaptığı 'serbest seçim hakkının ihlali' başvurusuna, mahkemenin talebi üzerine görüş bildirdi.

Seçim hakkı ihlal edilmedi

Bakanlığın AYM’ye gönderdiği görüşte, Demirtaş'ın, YSK’ya yaptığı başvuru sonucu kurayla sırası belirlendikten sonra radyo ve televizyonda propaganda konuşması yaptığı, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi üzerine tahliye edilmemesi nedeniyle seçim hakkının ihlal edilmediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Propaganda çalışmalarını yürüttü

Bakanlık, başvurucu bir partinin cumhurbaşkanı adayı olduğundan adayı olduğu parti teşkilatları tarafından gıyabında seçim propagandası yapıldığını, başvurucu tutuklu kişilere tanınan telefonla görüşme hakkı kapsamında eşiyle yaptığı bir konuşma sırasında seçim propagandası mahiyetinde konuşmuş ve bu konuşmanın internet vasıtasıyla herkesle paylaşıldığı, bunların yanı sıra avukatları ve danışmanları aracılığıyla ilettiği yazılı mesajlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla propaganda çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Faaliyetlerden yoksun değil

Bakanlık, tutuklu olduğu halde cumhurbaşkanı adayı olan başvurucunun tutuklu olmanın sonucu olarak bazı haklarından kısıtlı olarak yararlanmasının doğal olduğunu, ancak bu halde dahi gerek aday gösterildiği parti tarafından yapılan propagandalarla gerekse kendisinin cezaevinden gönderdiği seçime yönelik mesajlar ve TRT ekranlarında yaptığı propaganda konuşmasıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin propaganda faaliyetlerinden yoksun olmadığını, tutuklu olan başvurucunun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi üzerine tahliye edilmemesi nedeniyle seçim hakkının ihlal edilmediğini belirtti.