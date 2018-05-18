Adalet Bakanlığı'na çok sayıda personel alınacak

Adalet Bakanı Gül, bakanlık bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edileceğini açıkladı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 12:28

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yakın dönemde duyurusu yapılan yeni personel alımı için ilanların yayınlandığını, Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Twitter hesabından personel alımına dair açıklama yapan Bakan Gül, yeni istihdam imkanları sunduklarını, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Bakan Gül, personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını; mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

Bakan Gül, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz" dedi.

Yeni atamalarla personel ihtiyacının da büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Gül, yeni istihdamların adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğine işaret etti.