Adalet Bakanlığı, Londra Adalet Müşaviri'ni görevden aldı

Adalet Bakanlığı, Londra Adalet Müşaviri Murat'ı görevinden aldı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 12:55

Adalet Bakanlığı tarafından hakkında 30 Kasım’da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye’ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat, görevinden alındı. Konuya dair inceleme devam ediyor.

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi sanıklardan Akın İpek’in İngiltere’den iade sürecinde gündeme gelen değerlendirmelerle ilgili dün açıklama yapmıştı.

Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine bakanlık tarafından hemen inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bahsi geçen iade davasında İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018'de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği, bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı ifade edilmişti.