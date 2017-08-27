Adalet Bakanı Gül Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül cuma sabahı yayımlanan KHK ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişik için, lekelenmeme hakkı''nın korunacağını söyledi.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 17:09

Artık her ihbar için soruşturma başlatılmayacak. İhbar asılsız bulunursa, işleme konulmayacak. Amaç, "lekelenmeme hakkı''nın korunması.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirilen düzenlemenin ayrıntılarını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anlattı.



Gül, ''Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikayetler için soruşturma öncesi ön değerlendirme süreci getirilmiştir. Bu tür ihbar ve şikayetler üzerine artık doğrudan soruşturma yapılması, kişilere yersiz biçimde şüpheli sıfatı verilmesi ve kişilerin gereksiz biçimde soruşturma işlemlerine muhatap edilmeleri söz konusu olmayacaktır'' dedi.



Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikle savcılık bir ihbarla ilgili, soruşturma açmadan, "Soruşturmaya yer yok" kararı verebilecek. Bu durum, ihbar sahibine iletilecek.

İhbar sahibinin itirazı üzerine, soruşturmaya karar verilirse, bu dosyayı sadece ilgili savcı, hakim ve mahkeme görebilecek.

"Vatandaşın 'lekelenmeme hakkı'nın azami derecede korunabilmesi için de, şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmeyecektir. Bu tür ihbar ve şikayetler ile soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar için savcılıkta ayrı bir kayıt tutulacaktır'' diyen Adalet Bakanı Gül, sözlerine şöyle devam etti:

''Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar, ilgili kolluk birimine de bildirilip, kolluk kayıtlarının düzeltilmesi, ayrı bir sistemde tutulması sağlanacaktır. Böylece; asılsız şikayete konu olan kişinin, iradesi dışında oluşmuş kayıtlar üzerinden yeni mağduriyetlere uğraması engellenecektir.''

NTV