Acun'un eski eşinin paylaşımı 'Şeyma Subaşı'na gönderme mi?

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

Güncellenme 27 Mart 2019 17:55

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Şeyma Subaşı’na gönderme olarak yorumlandı.

Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ile 2003 yılında evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni olarak ise Ilıcalı’nın evliyken Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişki olarak gösterilmişti.

Uzun süre birlikte olduktan sonra 2017’de dünya evine giren Acun-Şeyma çifti, bir yıl sonra hızlı bir şekilde boşanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın dün oyunculukla ilgili olarak, "Biz sarışınlara zengin ve gösterişli roller daha çok gidiyor" şeklindeki yorumu sonrası, Zeynep Yılmaz'ın Instagram story'sinde sarışın perukla paylaştığı video Subaşı'na gönderme yaptığı şeklinde yorumlara sebep olmuştu.

Zeynep Yılmaz ise bu yorumlara cevap vererek, "Kanser hastası bir tanıdığıma peruk yaptırdım. Ofise gelen peruğu denedik ve paylaştık. Her yaptığımdan, her koyduğumdan ima çıkarılmasından yoruldum." ifadelerini kullandı.