Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz'dan bomba boşanma yorumu!

Zeynep Yılmaz'ın eski eşi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması için "yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumunda bulunduğu iddia edildi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 14:13

Acun Ilıcalı’nın, Şeyma Subaşı’ndan ayrılmasından sonra eski eş Zeynep Yılmaz, ortaya çıktı. 2003’te Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Zeynep Yılmaz, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocuğu oldu.

Yorumu merak konusu oldu

Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı’nın evliliği, Şeyma Subaşı’nın ünlü medya patronundan bir çocuk dünyaya getirmesi ile son bulmuştu. Zeynep Yılmaz’ın, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanması ile ilgili ne yorum yapacağı merak konusu olmuştu. Yılmaz’ın yakın çevresine herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Ünlü modacının defilesinde podyuma çıktı

Lady Gaga'nın modacısı olarak bilinen Zeynep Kartal, dün ilklerin yaşandığı bir defileye imza attı. Kendi alanında öne çıkan 24 ayrı kadının podyumda yer aldığı defilenin en fazla konuşulan ismi Zeynep Yılmaz oldu. Yılmaz, Acun-Şeyma çiftinin boşanmasından sonra ilk kez görüntülendi.

Boşanma sonrası ilk kez görüntülendi

Kendi alanında öne çıkan 24 kadının podyumda yürüdüğü gecenin sunuculuğunu Jülide Ateş üstlenirken, defilenin en fazla ilgili çeken ismi Zeynep Yılmaz oldu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanması sonrası tüm gözlerin çevrildiği Yılmaz, yıllar sonra ilk kez kamaralar karşısına çıktı. Podyumdaki profesyonel tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz’ın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Defile bitiminde Acun-Şeyma çiftinin boşanmasına dair açıklama yapmayan Zeynep Yılmaz’ın bu konudaki yorumu merak konusu oldu.

“Yuva yıkanın yuvası olmaz”

Basına konuşmayan Zeynep Yılmaz’ın çevresine, bunun böyle olacağının belli olduğunu, yuva yıkanın yuvasının olmayacağını söylediği iddia edildi.

Zeynep Yılmaz daha önce de kızları Leyla ve Yasemin'le birlikte podyuma çıkmıştı.