Acun'dan boşanan Şeyma'ya icra şoku

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kafesine geçen Şeyma Subaşı'nı icra memurları karşıladı.

Güncellenme 28 Kasım 2018 09:51

Geçen sene Fransa’nın Marsilya şehrinde görkemli bir törenle dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti sürpriz bir kararla boşanmıştı.

İcra şoku

Mahkeme sonrası Bebek’teki kafesine giden Şeyma Subaşı, burada icra memurları ile karşılaşınca büyük bir şok yaşadı.

Acun sorularına cevap vermedi

Basın mensuplarının Acun Ilıcalı’ya dair sorduğu soruları cevaplanmaktan kaçınan Şeyma Subaşı, icra konusunda açıklamalarda bulundu.

Kendisi ile ilgili olmadığını iddia etti

İcranın kendileriyle alakası olmadığını belirten Subaşı, kendilerinden önceki mal sahipleri ile alakalı bir durum olduğunu, kim olmadığın bilmediğini söyledi.

Kucuroğlu açıklaması

Bir muhabir tarafından Ayşe Kucuroğlu'nun olduğu hatırlatınca Şeyma Subaşı, Kucuroğlu'nu tanıdığını, çok da sevdiğini, onun olduğunu bilmediğini belirtti.

Melisa’yı bahane gösterdi

Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın karnının ağrıdığını o yüzden hızlıca eve gitmesi gerektiğini söyleyerek buradan ayrıldı.

Acun, Arda Turan’la yemek yedi

Acun Ilıcalı’nın da mahkeme sonrası Etiler’de Arda Turan’ın yanında giderek burada birlikte yemek yedileri.