Acun ve Şeyma boşanmasının perde arkasında kim var?

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı boşanma haberi, magazin gündeminin de bombası oldu.

Güncellenme 26 Kasım 2018 12:28

TV8 kanalının sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanma kararı aldıkları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Boşanmanın perde arkasında pek çok neden olduğu söylense de çiftten konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter’da en çok konuşulan konular arasına giren Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı boşanması, çiftin arasında kara bulutların mı gezdiği sorularını akıllara getirdi.

St. Tropes’de hayal gibi bir düğün

Geçen yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturan ve St. Tropes’de muhteşem bir düğün ile dünya evine giren çiftin önümüzdeki günlerde boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Evliliğin bitmesi ile ilgili pek çok neden ortada dolaşırken bir tanesi de Twitter’dan geldi. Gelinim Olur Musun? Yarışması ile tanınan Sinem Umaş, Twitter hesabında “Şeyma subaşı аylаr öncе Çаğаtаy Ulusоylа bir mеkаndа еğlеnip sоnrа еvinе gitmişlеr ve kаmеrаlаrа yаkаlаnmışlаrdı Acun bu hаbеri аslа yаyınlаtmаdı bеn de şаşırmıştım оhа nеdеn bоşаmıyоr diyе. Acun da bu sırаdа Dеfnе Sаmyеli’nin kızınа Lоndrа’da еv аlmış. Vаllаhi billаhi rеzillik “ attığı tweetle gündemi değiştirdi.

Haberler Doğru

Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada çıkan dedikoduları doğruladı ve ‘Boşanıyoruz, haberler doğru’ dedi.

Anlaşmalı olarak boşanıyorlar

Çiftin uzun süredir aralarının pek iyi olmadığı günlerdir bu konuyu konuştukları öğrenildi. Başka bir iddiaya göre dün itibari ile dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda fikir birliği yaptıkları öğrenildi.

Şeyma, yorumları beğendi

Sosyal medya hesabından gelen boşanma haberlerine yönelik yapılan ‘hayırlı olsun’ yorumlarını Şeyma’nın beğendiği ortaya çıktı.