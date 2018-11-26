Acun ve Şeyma boşanıyor mu?

Geçen yıl dillere destan bir düğünle evlenen Acun-Şeyma çiftinin dost kalarak ayrılma kararı aldıkları iddia edildi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 10:30

2017’de Fransa’nın Marsilya şehrinde nikah töreni yapan ve St. Tropez'de çok konuşulan bir düğünle evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin boşanacağı iddia edildi.

Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar estiği belirtilen ve günlerdir boşanma konusunu konuştukları iddia edilen çiftin, dün itibariyle dost kalarak boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

Acun-Şeyma çiftinin anlaşmalı olarak boşanacakları da çıkan dedikodular arasında yer aldı.

Magazin gündemini sarsan haberle ilgili Acun ve Şeyma cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı fakat kilinin neden boşanmanın eşine geldiği merak konusu oldu.