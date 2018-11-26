Acun-Şeyma çifti 8 dakikada boşandı! İşte ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 8 dakikada boşandı. Acun Ilıcalı, evliliği yürütemediklerini ve üzgün olduklarını söyledi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 14:35

Geçen yıl Eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, bugün boşandı. Haklarında çıkan dedikodular sonrası Silivri Adliyesi’ne gelen çiftin, anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.

8 dakikada boşandılar

Adliyeye girerken magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Acun ve Şeyma çifti, adliyeye aynı araçla geldiler ve 8 dakika süren dava ile evliliklerini bitirdiler.

Acun, 4 aydır direniyormuş

Ağustos ayından beri çiftin boşanmanın çiftin gündeminde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın evliliklerini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği öğrenildi.

Acun: Üzgünüz

Adliye çıkışı açıklama yapan Acun Ilıcalı, iddiaların çirkin ve asılsız olduğunu, popüler insanlar olduklarını, böyle iftiralara kimsenin inanmaması gerektiğini, evliliği yürütemediklerini, medeni bir şekilde ayrıldıklarını, üzgün olduklarını, her evlilikte boşanmanın da olduğunu söyledi.

Evliliği kurtarmak istemişler

Acun Ilıcalı, evliliklerini kurtarmak için birkaç kere girişimde bulunduklarını ama olmadığını, buna insani yönden bakılması gerektiğini, denediklerini fakat yapamadıklarını, ikisi için de hayırlısının böyle olduğunu, popülerlikten kaynaklanan çirkin dedikodular olabileceğini belirtti.

Yürütemedik açıklaması

Kendi aralarında küçük bir aile olduklarını ama yürütemediklerini belirten Ilıcalı, iddiaların hepsinin çirkin olduğunu, severek evlendiklerini, yürütemediklerini, saygı ile ayrıldıklarını söyledi.

Skandal iddia

Sinem Umaş; Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı oyuncu Çağatay Ulusoy'la aldattığını, Ilıcalı'nın da Defne Samyeli'nin kızına Londra'dan ev aldığını iddia etmişti.