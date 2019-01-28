Acun Ilıcalı'nın ailesine dair bilinmeyen ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de sahne alan amcasının performansını yayınladı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 11:30

TV8’de yayınlanan ve bu sezon jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye’de dün akşam final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ise yarışmada izleyenlere büyük bir sürpriz yaparak ailesine dair bilinmeyen bir sırrı paylaştı. Acun Ilıcalı bir kültür derneğinin organizasyonun derneğinde sahne alan amcası Erol Ilıcalı'nın performansını ekranlara getirdi.

Çok zorladık sonunda Ilıcalılardan da bir ses çıktı diyen Acun Ilıcalı, “Sevgili amcam Erol Ilıcalı çok da severim kendisini bana çok desteği olmuştu.. Erol Ilıcalı bir vakıfla birlikte sahne aldı. İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 4 ay önce kuruldu. Ancam da orada sahne aldı biz de bunun gururunu yaşadık'' ifadelerini kullandı.