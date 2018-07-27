Acun Ilıcalı'dan Nur Yerlitaş'a sert eleştiri

Acun Ilıcalı, canlı yayında Hadise'nin annesinin vefat ettiğini açıklayan Nur Yerlitaş'a “Hadise'nin ablasına kafayı takmış” dedi

Güncellenme 27 Temmuz 2018 17:32

Ünlü şarkıcı Hadise, bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini söyleyen Nur Yerlitaş'a sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklenmişti. TV8’deki Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, “Nur Yerlitaş, Hadise'nin ablasına kafayı takmış” dedi.

İntihar haberlerini yalanlayan Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk, "Gıda zehirlenmesi" açıklamasını yaptı. Fakat daha sonra ünlü modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğruladı.

TV8’e bağlanan Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk, hastane olayını Nur Yerlitaş'a söylediği için köpekler gibi pişman olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı da canlı yayına bağlanarak, “Nur Hanım'ı TV8 ailesi olarak çok severiz ancak burada yaptığı hareketin elle tutulur bir yanı yoktur. Nur Yerlitaş'ın Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'le sıkıntısı var. 3 hafta bunu kafaya takıp şimdi bunu açıklamanın bir anlamı yok. Bu olay bu şekilde duyulmaması daha iyi olurdu” dedi.