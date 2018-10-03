Acun Ilıcalı'dan "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı!

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olmanın avantajını görmediğini, onu seviyor olmanın kendisine bir şey kazandırmadığını söyledi.

Güncellenme 03 Ekim 2018 23:26

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmanın ya da görünmenin avantajını gördünüz mü?” sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olmanın avantajını görmediğini, onu seviyor olmanın kendisine bir şey kazandırmadığını söyledi.

“Erdoğan’ı sevmek bir şey kazandırmadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olmanın dezavantajını gördüğünü ama avantajını görmediğini belirten Acun Ilıcalı, avantaj ya da dezavantaj olsun diye yakınlık kurmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı olan duygularının insani duygular olduğunu, bu insani duyguların içine veya dostluklarının içine bir çıkarını sokmadığını, onu çok sevip takdir ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyor olmanın kendisine bir şey kazandırmadığını belirtti.

“TRT ile iş yapmıyorum”

Acun Ilıcalı, “TRT ile iş yapmıyorum. Hiçbir şekilde avantaj elde etiğim bir şey hatırlamıyorum. RTÜK'ten desek en çok ceza alanlardan biriyiz. Baktığınız zaman bir avantaj değil. Dezavantaj diyorsanız ülkemizde bir gerilim var. Bu konuda eleştirilerde duyuyorum. Ama burada şu çizgiyi ayırmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde AK Partiliyim demedim. Oyunu kime verdiniz dedikleriniz de ise bunu açık yüreklilikle söyledim. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Kariyeri yüksek seviyelerde olup bu konuda açık yüreklilik ile konuşan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben kariyerinin sıkıntılı günlerini yaşayışta Cumhurbaşkanımıza yakın görüneyim diyen insanlardan olmadım. Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Siyasi duruşum asla yok. Benimkisi insani bir ilişki. İnsani bir taktir bununda her zaman arkasındayım” dedi.