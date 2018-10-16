Acun Ilıcalı, o program için FOX TV'yi uyardı!

FOX TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programı Yemekteyiz'e benzeyince işler karıştı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 14:04

Zuhal Topal’ın sevilerek izlenen ve FOX TV’de yayınlanan gündüz kuşağı programı 'Zuhal Topal'la Sofrada', içerik olarak 'Yemekteyiz' programına benzetilince TV8 yönetimi harekete geçti.

Topal ve programın yayınladığı kanalın, programın içeriği nedeni ile başı derde girebilir. İddiaya göre TV 8’in patronu Acun Ilıcalı, FOX TV yönetimini aradı ve program hakkındaki tepkisini dile getirdi.

Acun ve TV 8 yöneticisinden tepki

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, Acun Ilıcalı ve TV8’in Genel Müdürü Aslı Çini'nin, FOX TV yöneticilerini arayıp, “Bizim her bölümüne çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını Zuhal Topal’a yaptırıp, karşımıza koydunuz” dediğini belirtti.

Format sahibi firmaya havale ettiler

Fakat FOX yönetimi, ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ ile ‘Yemekteyiz’in birebir aynı olmadığını iddia edince bir sonuç alınamadığını söyleyen Eyüboğlu, Ilıcalı ve Çini'nin durumu, ‘Yemekteyiz’in format sahibi İngiliz şirketine havale ettiğini duyurdu. Eyüboğlu ardından şunları ifade etti;

FOX TV’ye içerik davası açılabilir

Programın dışında Türkiye’de ‘Buzda Dans’ ve ‘Passaparola’ gibi yarışmaları yayınlanan İngiliz ITV, hukukçularını devreye soktu. Özetle, İngiltere’nin ilk özel televizyon kanalı ITV’nin ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ için FOX’a format davasının eli kulağında.