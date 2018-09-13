Acun Ilıcalı, o diziyi transfer ettikten sonra ilk kareyi paylaştı

Acun Ilıcalı, Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'yi TV 8'e transfer etti.

Güncellenme 13 Eylül 2018 17:32

Gülse Birsel senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Jet Sosyete dizi ile geçen sezona damgasını vurmuştu. Gülse’nin bu başarısını gören Acun Ilıcalı, Jet Sosyete’yi TV 8’e transfer etti. Acun transferi sosyal medya hesabın Gülse Birse ile paylaştığı fotoğrafla doğrulamış oldu.

Dizi geçen sezon yayına girdikten bir iki bölüm sonra kanal değişikliği ile gündeme gelmişti. Gülse Birsel'in imzasını taşıyan Jet Sosyete dizisinin TV 8 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Taraflardan konuyla ilgili şimdiye kadar bir paylaşım gelmezken konuyla ilgili sessizliği Acun Ilıcalı hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Dizinin setinde makyajı yapılmış Gülse Birsel'le selfie çeken Ilıcalı bu özel kareyi hesabından paylaştı ve böylelikle yeni sezonun en önemli transferlerinden biri sayılan Gülse Birsel'le pozunu sevenlerine iletti.