Acun Ilıcalı, Murat Özdemir hakkında konuştu

Murat Özdemir hakkında konuşan Acun Ilıcalı, psikopat çıkacağını tahmin edemediklerini, yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 15:43

Acun Ilıcalı, kızı Melisa ile Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Ünlü televizyoncuya geçtiğimiz günlerde evinde beslediği papağana işkence yapan Murat Özdemir soruldu.

“Çok üzücü bir olay”

Konuya dair açıklama yapan Acun Ilıcalı, olayın çok üzücü olduğunu, içinin parçalandığını, kendisinin de bir hayvan sever olduğunu, ofislerinde iki tane kedileri olduğunu, mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi ve onlardan enerji almayı sevdiğini söyledi.

“Olayla ve kişiyle ilgim yok”

Acun Ilıcalı, konuya kendisine bağlamaya çalışanlar olduğunu, bunun kendisine olumsuz geldiğini, bunu şaşkınlıkla izlediğini, belli bir kesimin tepkiler gösterebileceğini, buna saygı duyduğunu ama anlamsız bulduğunu, yapım şirketinin 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacıyı zaten dört, beş hafta önce kovduğunu belirtti.

“Tahmin edemezdik”

Adamın bu kadar psikopat olmasının tahmin edilen bir şey olmadığını ifade eden Acun Ilıcalı, bugüne kadar yarışmalarına çok sayıda insanın katıldığını, buradan çıkan psikopat sayısının çok az olduğunu söyledi.

“Survivor iddiası yalan”

Murat Özdemir'in “beni Survivor'a almadılar ondan bunalıma girdim” şeklinde açıklamasını değerlendiren Acun Ilıcalı, "Survivor'a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya alıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık” dedi.