Acun Ilıcalı, format tartışmaları hakkında konuştu

Format tartışmaları hakkında konuşan Acun, Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' diye bir program yapsınlar" dedi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 12:25

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ve ünlü popçu Murat Boz, Etiler’de bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Yemek sonrası mekan çıkışı basın mensuplarına açıklamalar yapan Acun Ilıcalı format tartışmalarıyla ilgili, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini, Zuhal Topal'la sorunu olmadığını, formatı kullananlarla ilgili bir sorun olduğunu söyledi.

Acun ayrıca, “Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' diye bir program yapsınlar" dedi.

O Ses Türkiye altın çağını yaşıyor

Murat Boz da, O Ses Türkiye’nin şu an altın çağını yaşadığını, iki büyük televizyon sunucusu olan Beyazıt ve Seda Sayan'ında kadroda olduğunu söyledi.