Acun Ilıcalı, acı haberi böyle verdi!

Acun Ilıcalı, Survivor çalışanlarından Alper Baycın'ın Dominik'te bir gasp çetesinin saldırısına uğradığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme 28 Haziran 2018 12:37

Dün gece sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, acı bir haber verdi. Survivor seçim ekibinde yer alan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Daha sonra canlı yayında acı hadiseyi anlatan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün ve konuşmakta zorlandığı gözlendi.

Program ertelendi

Survivor'ın çekim ekibinde olan Alper Baycın, Dominik'te bir gasp çetesinin saldırısına uğradı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Acun Ilıcalı, bu akşam yapılacak olan programın ertelendiğini duyurdu ve Alper Baycın'ın ailesine başlığı diledi.

Nişanlıydı

İddiaya göre, Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğrayan Alper Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında saldırganlardan biri Baycan'ın kalbine bıçak sapladı. Baycın'ın aldığı bıçak darbesi sonrası olay yerinde hayatını kaybettiği, kaçan saldırganların polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Nişanlı olduğu öğrenilen Baycın’ın, Ilıcalı’nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı’dan açıklama

Yaşanan olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" açıklamasını yaptı.

Survivor'un yayınlanmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsalığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat" dedi.