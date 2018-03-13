Acun ilan etti! O isim diskalifiye oldu

Oyun sırasında sakatlık yaşayan Melih Özkaya, iyileşme süreci uzayınca yarışmadan gönderildi. Bunun açıklamasını Acun Ilıcalı yaptı.

Güncellenme 13 Mart 2018 08:57

Survivor’un yayınlanan son bölümünde, gönüllüler takımında bulunan ve sakatlık geçiren Melih’le ilgili durumu ve doktor kararını Acun Ilıcalı açıkladı. Surivor Gönüllüler takımında bulunan Melih’in sağlık durumunun sanılandan daha ciddi olduğunu belirterek, "Doktorumuz tarafından Melih'in devam edemeyeceği açıklandı." İfadesini kullandı. Diskalifiye olan yarışmacılar yerine yeni yarışmacıların katılacağı açıklamasında bulundu.

Macera bitti

Survivor macerasının Melih için bittiğini açıklayan Acun Ilıcalı, Melih Survivor'da devam edemeyecek. Sakatlığının durumu Survivor'a devam etmesine imkan tanımıyor. Çok geçmiş olsun kendisine. Çok sevdiğimiz bir yarışmacıydı. Efendiliğiyle gönüllülere taht kurdu. Maalesef geçirdiği sakatlığın durumu tahmin ettiğimizden de ciddi olduğu için, doktorumuz tarafından Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Melih için Survivor bitmiş oldu" açıklamasında bulundu. Melih yerine yeni yarışmacıların katılacağı sinyalini verdi.

Acun açıkladı! Survivor’un dört yeni ismi

Survivor’a gelecek 4 yeni ismi sosyal medya hesabından ilan eden Acun Ilıcalı, bu isimlerden 2’sinin All Star’da diğer 2’sinin de Gönüllüler takımında yer alacağını belirtti.

4 yeni isim

Survivor 2018 yarışmasına dahil olacak 4 isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu yeni 4 ismi sosyal medyadan ilan etti.

Daha önce konuşması sırasında 4 yeni ismin yarışmaya dahil olacağını bunlardan 2’si All Star için diğer 2’sininde Gönüllüler takımı için de yer alacağını ifade etmişti. Sonunda 4 isimde Survivor 2018’e eklendi.

Acun Ilıcalı’nın ilan ettiği o 4 yeni isim şunlar:

Gönüllüler: Batıhan Buğra Eruygun ve Mustafa Kemal Kurt

All Star: Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu

Nihat adaya veda etti

SMS oylaması ile çıkan sonuçlara göre iddialı isimlerden biri olan Nihat Doğan adaya veda etti.

Adanın iddialı yarışmaları arasında yer alan ünlü şarkıcı Nihat Doğan yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim oldu.

Oyun alanında büyük çekişmelerin yaşandığı ünlüler ve gönüllüler takımları arasında rekabetin kızıştığı Surivor 2018 tüm heyecanıyla devam ediyor. SMS oyları sonucuna göre ada konseyinde veda eden isim Nihat Doğan oldu.