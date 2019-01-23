Açlık krizine karşı bunları yapın!

Açlık krizleri ile baş etmenin yollarını anlatan uzmanlar sadece ufak birkaç yöntemle üstesinden gelinebileceğini vurguluyor.

Güncellenme 23 Ocak 2019 18:10

Obezite ve diyabete zemin hazırlayan sorunlar arasında görülen ve açlık krizleri ve yeme atakları çağımızın ciddi sorunları arasında görülmeye devam ediyor. Uzmanlar açlık krizlerinin altında yatan nedeni iyi tespit edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Genellikle ise insülin direnci gibi hormonal bozuklukların neden olabileceği gibi hatalı beslenme alışkanlıkları da olabilmektedir.

Sıkça yaşanılan açlık krizleri varsa doktor kontrolüne başvurmakta fayda var.

Rafine edilmiş karbonhidratlara dikkat

Açlık krizlerinde özellikle kan şekerinin hızla yükseltmesine bağlı olarak genellikle unlu ve şekerli gıdalara yönelme söz konusu. Ancak rafine karbonhidratlar ne yazık ki kişiler ani kan şekerini yükselttiği gibi bir anda ani düşüşler de yaşatmaktadır. Ani düşme ile birlikte tekrar yeme isteği uyanır. Bu döngüyü kırmak için beyaz un, beyaz ekmek ve şekerden uzak durmak gerekir.

Öğün sayısını azaltın

Acıkmadan yemek yemeye çalışın ancak açlık krizi ve yeme atağı yaşayacak kadar da aç kalmayın. Sık öğünler çok yemenizi sağlıyorsa öğünlerinizi azaltın.

Bir bardak su için

Bazen açlık hissi ile birlikte susuzluk birbirine karıştırılabiliyor. Bu nedenle çok fazla yediğiniz zaman çok az su içmiş olabilirsiniz. Açlık hissettiğiniz zamanlarda bir bardak su için ve 5 dakika kadar bekleyin. Eğer hala açlık hissediyorsanız sağlıklı ve dengeli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Posayı artırın

Diyetlerinizde posa değeri yüksek besinlere yer verin bu durum ani açlık krizlerinin önüne geçmenizi sağlayacak.

Protein tüketin

Sindirim süresi uzun olması bakımından her öğünde mutlaka protein tüketmeye özen gösterin.

1 porsiyon meyve

Yemekten sonra yenilen meyvenin kilo aldırdığı görüşü yaygındır. Ancak tatlı krizlerinin önüne geçmek için 2 porsiyon meyve tüketebilirsiniz.

Uyku önemli

Yetersiz ve düzensiz uyku iştah hormonlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Vücudun kendini yenilemesi ve hormonların düzenlenmesi için yeterli uykuya dikkat etmek gerekir.