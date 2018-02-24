Acılı vatandaşlarla dalga geçen iki sağlıkçı görevden uzaklaştırıldı!

Adıyaman'dan gittikleri taziye evindeki vatandaşların acıları ile dalga geçen iki sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı!

Güncellenme 24 Şubat 2018 14:34

Adıyaman'da bir taziye evindeki ağır yakan vatandaşların taklidini yapan iki sağlık görevlisinin sosyal medyadan yayılan görüntüler sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Adıyaman'da 112 Acil İstasyonu'nda görevli iki sağlık çalışanı, gittikleri taziye evinde ağlayan vatandaşların taklidini yapan ve bunu sosyal medyada yayınlayanlar hakkında bakanlık soruşturma başlattı.

Görevden uzaklaştırıldılar

Görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken, iki sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki sağlık çalışanının insanların acıları ile dalga geçtikleri vurgulandı.