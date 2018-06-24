Açılan sandık sayısına göre oy oranları!

Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim sonuçlarına göre AK Parti yarışı açık ara önde götürüyor.

Güncellenme 24 Haziran 2018 20:02

Türkiye bugün sandık başına gitti. YSK saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapatıldığını ve oy sayımının başladığını duyuruldu. 18.45 itibarıyla da AA seçim sonuçlarını tüm medya kuruluşlarıyla paylaştı.

Millet İttifakı fiyasko yaşadı

Genel seçimleriyle ilgili gelen sonuçlara göre AK Parti açık ara ile seçim yarışını önde götürürken, Cumhur İttifakı'nın da önde gittiği görüldü. Milet İttifakı ise umduğu oy oranını yakalayamadı.

Kim, hangi ittifakla girdi?

Türkiye 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katıldı. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi. AK Parti ve MHP 'Cumhur İttifakı' çatısı altında, CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ise 'Millet İttifakı' çatısı altında seçime girmişti.

Sona kalan iki aday ikinci turda ayrışacak

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında 6 aday var. Yarışın Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce arasında geçmesi bekleniyor. İki liderin aldığı oy oranları YSK tarafından ilan edilecek. Yarışta Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahatttin Demirtaş ve Doğu Perinçek de var. Seçimlerin ilk turunda yüzde 50+1 alan seçilecek. Bu oy oranına ulaşılamadığı taktirde 15 gün sonra ikinci tura en çok oyu alan 2 aday katılacak.