Acil servislerde devrim gibi yenilikler!

Aşırı yoğunluktan sürekli eleştirilerin odağında olan acil servisler için devrim niteliğinde yenilikler geliyor.

Güncellenme 21 Şubat 2018 10:06

Sağlık Bakanlığı aşırı yoğunluk ve ilgisizlikten ötürü sürekli şikayet edilen ve eleştiri alan acil servisler için yeni bir tebliğ yayınladı.

Bekleme süresi azalıyor

Yeni düzenlemeye göre, yoğunluğun fazla olduğu acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanacak. Hergün 500'den fazla hastayı alan nöbetçi hekim başına 100'den fazla hasta düşen muayene bekleme süresi 45 dakikayı geçen ambulansla günlük 5’ten fazla hasta getiren acil servisler bu tanıma girecek.

Hastalara kod verilecek

Acil servise gelen ama poliklinikte muayenesi yapılabilen hastalara “yeşil alan 1” ve “yeşil alan 2” kodu verilecek ve bu hastalar poliklinikte tedavi olacak.

Personel hasta yakınlarını bilgilendirecek

Kırmızı alanda yer alan hastaların yakınları gerekli eğitimi almış olan personel tarafından bilgilendirilecek.

Personel hastayı karşılacak

Acil servislerde artık hasta karşılama ve taşıma için persone bulundurulacak.

Kameralar her yeri görecek

Acillerde hasta mahremiuyeti gözetilecek şekilde kör nokta olmayacak şekilde kameralar her yeri görecek. Kayıtlar 2 ay boyunca silinmeyecek.

Hekime ek görev yok

Acil nöbeti tutan hekimlere, nöbet gününde ek bir görev verilmeyecek. Nöbetçi hekim acil vakaya bakarken başka bir vakanın gelmesi durumunda yedek nebetçiler devereye girecek. Nöbet yapmayanların ücretleri kesilecek ve haklarında işlem başlatılacak.

İhtiyaç olduğunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalışmak üzere görevlendirilebilecek.

Hastaya tanı koyma süresi 30 dakika ile sınrılandırılacak. Kırmızı alanda tedavi görenlerin tanıları “mavi kod” kapsamında yakından takip edilecek.

Yeni sisteme 2 ay sonra geçilecek

Tüm bu düzenlemeler 2 ay sonra uygulamaya geçecek. Yeni hizmet binasına taşınması planlanan hastaneler de 6 ay içinde taşınacak.